‘창업하려면 부산오세요’... 부산,5천억 규모 투자생태계 본격 가동

부산시는 지난달 22∼23일 벡스코에서 열린 아시아 창업 엑스포 ‘플라이 아시아 2025’에서 5천억원 규모의 벤처펀드가 조성됐다고 1일 밝혔다.‘로컬에서 혁신, 글로벌에서 스케일업’을 주제로 진행된 이번 행사는 참관객, 글로벌 파트너 등 모두 사상 최대 규모를 기록해 부산이 아시아 창업 허브로 도약하고 있음을 확인할 수 있는 무대가 됐다.올해로 4회째를 맞는 이번 창업엑스포는 40개국, 2만여명이 참관했고 이중 투자자 500여명과 스타트업 및 관계자 2200여명이 교류했다.1천여 건의 투자 상담이 진행됐고 2천억원 규모의 투자 의향을 확인했다.국내 최초로 열린 모펀드 투자쇼 ‘부기테크(BugiTech)’에서는 부산 미래성장 벤처펀드 3천억원과 부산 혁신 스케일업 벤처펀드 2천억원 등 총 5천억원 규모의 투자 생태계가 가동됐다.부산 미래성장 벤처펀드 1호 투자기업으로 삼정개발과 에이엘로봇이 선정됐다.전시 부스인 글로벌 파빌리온은 지난해 6개국에서 올해 14개국으로 대폭 늘어났다.글로벌 거대 신생 기업인 에어알로(Airalo)가 인공지능(AI)·스마트화 사례를 소개해 국제적 관심을 끌었다.올해 처음으로 통합 개최된 창업 어워즈에서 총 18개 팀이 선발돼 4억6천만원을 받았다.박형준 부산시장은 “플라이 아시아는 단순한 창업 행사가 아니라, 부산을 아시아 최고의 창업 도시로 도약시킬 성장 플랫폼”이라고 말했다.