기아·삼성 광주공장, 추석 연휴 열흘 ‘셧다운’

광주지역 대표 제조사업장인 기아 오토랜드 광주와 삼성전자 광주사업장이 올해 추석을 맞아 최장 10일간의 장기휴무에 들어간다. 완성차·가전 라인의 ‘셧다운’에 맞춰 1, 2차 협력업체들도 일제히 휴무에 돌입할 전망이다. 반면 지난 5월 화재 피해를 입은 금호타이어 광주공장은 정상화를 위한 시험생산을 연휴 기간에도 이어간다.1일 대기업 사업장에 따르면 기아는 10월 3일부터 12일까지 전체 생산라인 가동을 멈추고 전 직원 휴무에 들어갈 예정이다.추석 연휴(3~9일)에 이어 10일 금요일을 대체휴무일로 지정하면서 사실상 열흘간 생산라인이 멈춘다. 기아 관계자는 “지난 3월 1일 대체공휴일 근무분을 이번에 보상 휴무로 사용하게 된 것”이라고 설명했다.기아 관계자는 “지난 3월 3일 3·1절 대체공휴일에 전 직원이 근무를 했다. 당시 근무일의 대체휴일을 10일에 사용하게 된다”고 말했다.삼성전자 광주사업장도 효율적 생산라인 조정을 이유로 10일 하루를 휴무로 지정했다. 이에 따라 추석 연휴를 포함해 최장 열흘간 공장 가동이 멈추게 된다.삼성전자 관계자는 “효율적인 생산라인 운용을 위해서 연휴에 낀 10일 하루 공장 문을 닫기로 했다”고 전했다.이들 대기업의 장기 휴무에 맞춰 1·2차 협력업체 역시 같은 기간 생산을 중단한다. 특히 완성차 산업의 경우 부품 공급망이 실시간으로 연동돼 있어 완성차 라인이 서면 협력사도 가동을 멈출 수밖에 없다. 현재 광주 기아 협력업체는 200여 곳에 달한다.한편, 금호타이어 광주공장은 연휴에도 시험생산을 이어간다. 지난 5월 대형 화재로 주력 생산라인이 멈춘 뒤 복구 과정에 있는 만큼, 연휴를 활용해 설비 점검과 품질 검수를 병행한다는 계획이다. 금호타이어 관계자는 “정상화 시점에 대비해 연휴에도 일부 인력이 투입돼 시험생산을 계속한다”고 말했다.광주 제조업계는 이번 장기휴무를 계기로 노사 모두가 재충전의 시간을 갖는 한편, 내수 부진과 글로벌 수요 위축에 대응할 체질 강화의 계기를 마련해야 한다는 목소리도 나온다.