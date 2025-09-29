부산박물관, ‘거장의 비밀, 세익스피어부터 500년 문학과 예술’ 기획전... 아시아 최초

방금 들어온 뉴스

부산박물관, '거장의 비밀, 세익스피어부터 500년 문학과 예술' 기획전... 아시아 최초

구형모 기자
입력 2025-09-29 11:14
수정 2025-09-29 11:14
이미지 확대
거장의 비밀 포스터. 부산박물관 제공
거장의 비밀 포스터. 부산박물관 제공


부산시립박물관은 영국 국립초상화미술관과 협력하여 기획전 ‘거장의 비밀: 셰익스피어부터 500년의 문학과 예술’을 아시아에서는 최초로 30일부터 내년 1월 18일까지 111일간 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 전시는 셰익스피어 ,찰스 디킨스 ,제인 오스틴 ,아서 코난 도일 ,제이케이 롤링 등 영국 문학 거장 78인의 초상화와 친필원고, 편지, 초판본 등 총 137점을 선보인다.

첫날인 30일 오후 2시에는 영국 국립초상화미술관 수석 큐레이터 캐서린 맥레오드가 전시 기획 배경과 주요 작품 5점을 직접 소개하는 특별 갤러리 토크가 진행된다..

주목할 주요 전시품은 윌리엄 셰익스피어의 희곡 전집, ‘퍼스트 폴리오(First Folio)’다. 1623년 셰익스피어 사후 동료들이 그의 희곡을 집대성해 출간한 책으로, 이번 전시에서 국내 최초로 실물이 공개된다.

또 찰스 디킨스의 『위대한 유산』 친필원고, 아서 코난 도일의 셜록 홈스 시리즈 ‘베일을 쓴 하숙인’ 친필원고, 2019년 부커상 수상작 ‘소녀, 여자, 다른 사람들’ 원고 , 제이케이 롤링의 친필삽화가 담긴 해리포터 초판본 등도 전시된다.

전시는 유료이며, 관람료는 성인 기준 15,000원이다. 부산 시민은 현장 구매 시 2,000원이 할인된다.

추석 연휴 기간(10.3.~10.9)에는 부산박물관 현장 구매 시 30% 할인된다.
구형모 기자
위로