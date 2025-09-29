사회 상주서 승용차가 경운기 들이받아…1명 숨져 김상화 기자 입력 2025-09-29 08:35 수정 2025-09-29 08:35 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/09/29/20250929500009 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 119 구급대 닫기 이미지 확대 보기 119 구급대 지난 28일 오후 11시 42분쯤 경북 상주시 청리면 도로에서 운행 중이던 경운기를 승용차가 뒤에서 들이받는 사고가 났다.이 사고로 경운기를 몰던 60대 남성이 숨졌다.경찰은 승용차 운전자 70대 남성이 운전 부주의로 사고를 낸 것으로 보고 경위를 조사하고 있다. 상주 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지