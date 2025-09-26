경남 고성군, 내년부터 출산 장려금 상향…복지부 협의 완

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경남 고성군, 내년부터 출산 장려금 상향…복지부 협의 완

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-09-26 16:10
수정 2025-09-26 16:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
고성군청 전경. 연합뉴스
고성군청 전경. 연합뉴스


경남 고성군이 내년 중 올해보다 배 많은 출산장려금을 지급한다.

고성군은 출산장려금 지원 확대방안을 두고 보건복지부외 사회보장제도 협의를 완료했다고 26일 밝혔다.

군은 현재 첫째아 출산 가정에 100만원, 둘째아는 200만원, 셋째아 이상은 500만원을 지급하고 있다 .

내년부터는 이를 2배로 확대해 첫째아에 200만원, 둘째아 400만원, 셋째아 이상은 1000만원 지원할 예정이다.

지원금을 상향한 대신 분할지급 주기를 현재의 6개월에서 1년으로 변경한다. 또 출산 장려금 중 일정 비율은 지역화폐로 지급한다.

군은 관련 조례를 개정하고 예산을 확보한 뒤 이르면 내년 하반기부터 상향한 출산장려금을 지급할 수 있을 것으로 보고 있다

고성군 관계자는 “출산과 양육에 대한 경제적 부담을 줄여, 안심하고 아이를 낳고 기르는 환경을 만드는 데 도움이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로