영호남/세계유산 ‘반구천 암각화’ 관심 급증… 8월 암각화박물관 방문객 예년 ‘두 배’

울산 ‘반구천의 암각화’를 찾는 방문객이 지난 7월 유네스코 세계유산 등재 이후 급증하고 있다.울산시는 지난달 울산암각화박물관 방문객을 조사한 결과 총 1만 2925명으로 집계돼 지난해 같은 기간 6362명에 비해 두 배 늘었다고 22일 밝혔다. 울산암각화박물관은 반구천의 암각화 입구에 있다.이 기간 울산암각화박물관을 찾은 외국인 방문객도 지난해 같은 기간 43명보다 세 배 이상 늘어난 132명으로 조사됐다. 이는 반구천 암각화의 유네스코 세계유산 등재 효과로 분석된다.이에 시는 본격적인 행락철을 앞두고 오는 30일부터 ‘반구대 암각화’와 ‘천전리 명문과 암각화’ 2개 구간에 무료 셔틀버스를 운영한다. 1구간은 암각화박물관 공영주차장~반구대안길 코스, 2구간은 공영주차장~천전리 명문과 암각화 코스다. 매일 오전 9시 30분부터 오후 6시 30분까지 총 8회 운행한다.시 관계자는 “무더운 8월에도 방문객이 많아 행락철을 앞두고 무료 셔틀버스를 운행한다”며 “현재 세계유산 브랜드화와 반구천 세계유산 연결망 구축 등 다양한 사업을 추진하는 만큼 앞으로 방문객이 더 늘어날 것”이라고 밝혔다.