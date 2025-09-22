청주시 “이·통장이 휴대폰으로 마을방송 합니다”

이미지 확대
청주시청 임시청사.
청주시는 관내 43개 읍면동 전체에 스마트 마을 방송 시스템을 구축해 다음 달부터 시범운영에 들어간다고 22일 밝혔다.
이 시스템은 이·통장이 스마트폰 앱이나 읍·면·동 PC를 활용해 마을 방송을 송출하는 방식이다. 시스템에 등록된 주민들은 걸려 오는 전화를 받으면 이·통장의 전달 사항을 들을 수 있다.
전화를 받지 못한 주민은 다시 전화를 걸어 ‘다시 듣기’를 하거나 문자서비스로 내용을 확인할 수 있다. 기존 가정 수신기, 옥외 스피커 등을 통해서도 마을 방송을 청취할 수 있다.
시는 이달 중에 시스템 구축을 완료하고 읍·면·동 담당자와 이·통장을 대상으로 사용 방법 등을 교육할 예정이다.
시 관계자는 “휴대전화와 집 전화로도 방송 청취가 가능해 재해나 긴급 공지 등을 더욱 신속하고 정확하게 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.
기존 마을 방송은 이·통장이 마을회관에 설치된 송신 장치에서 방송을 송출하면 가정 내 수신기나 옥외 스피커로만 청취할 수 있었다.
