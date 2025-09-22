청주시 “이·통장이 휴대폰으로 마을방송 합니다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

청주시 “이·통장이 휴대폰으로 마을방송 합니다”

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-09-22 11:37
수정 2025-09-22 11:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
청주시청 임시청사.
청주시청 임시청사.


청주시는 관내 43개 읍면동 전체에 스마트 마을 방송 시스템을 구축해 다음 달부터 시범운영에 들어간다고 22일 밝혔다.

이 시스템은 이·통장이 스마트폰 앱이나 읍·면·동 PC를 활용해 마을 방송을 송출하는 방식이다. 시스템에 등록된 주민들은 걸려 오는 전화를 받으면 이·통장의 전달 사항을 들을 수 있다.

전화를 받지 못한 주민은 다시 전화를 걸어 ‘다시 듣기’를 하거나 문자서비스로 내용을 확인할 수 있다. 기존 가정 수신기, 옥외 스피커 등을 통해서도 마을 방송을 청취할 수 있다.

시는 이달 중에 시스템 구축을 완료하고 읍·면·동 담당자와 이·통장을 대상으로 사용 방법 등을 교육할 예정이다.

시 관계자는 “휴대전화와 집 전화로도 방송 청취가 가능해 재해나 긴급 공지 등을 더욱 신속하고 정확하게 전달할 수 있을 것”이라고 말했다.



기존 마을 방송은 이·통장이 마을회관에 설치된 송신 장치에서 방송을 송출하면 가정 내 수신기나 옥외 스피커로만 청취할 수 있었다.
청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로