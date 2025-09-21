‘울산 스토리 야시장’ 성료… 18일간 14만 6100명 찾아

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘울산 스토리 야시장’ 성료… 18일간 14만 6100명 찾아

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-21 16:12
수정 2025-09-21 16:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산 태화강 국가정원에서 열린 ‘울산의 밤, 스토리 야시장’. 울산시 제공
울산 태화강 국가정원에서 열린 ‘울산의 밤, 스토리 야시장’. 울산시 제공


울산 스토리 야시장에 14만 6100명이 찾았다.

울산시는 지난 7월 18일부터 이달 13일까지 매주 금·토요일(18일간) 태화강 국가정원에서 ‘울산의 밤, 스토리 야시장’을 개최한 결과 총 6100명(하루평균 7690명)이 방문했다고 21일 밝혔다.

또 먹거리, 독창적인 상품, 체험 프로그램 등 소상공인 37개 팀은 이번 야시장을 통해 누적 매출 2억 4000만원을 기록했다.

특히 이번 야시장은 세계유산으로 등재된 울산 소재 반구천의 암각화를 주제로 열려 방문객들에게 그 가치를 알렸을 뿐 아니라 참여한 소상공인들에게 소득 증대 효과가 있는 것으로 분석됐다. 여기에다 같은 시기에 열린 ‘여름아 놀자 인(IN) 울산’, ‘태화강 대숲납량축제’ 등과 연계해 야시장이 울산을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 자리매김한 것으로 평가했다.

이밖에 문화행사에서 지역 청년 예술인과 문화예술단체 등 20개 팀이 총 36회의 거리공연을 진행해 현장에 활기를 더했다.



시는 오는 12월 울산대공원에서 성탄절을 주제로 하는 겨울 축제인 ‘크리스마스 시장’을 개최할 예정이다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로