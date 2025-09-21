부산 앞바다 침몰 어선 실종자 수색 사흘째…함정·헬기 등 동원

부산 앞바다 침몰 어선 실종자 수색 사흘째…함정·헬기 등 동원

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-21 14:55
수정 2025-09-21 14:55
해경이 지난 19일 부산 송정 앞바다에서 침몰한 선박의 실종자를 수색하고 있다. 울산해양경찰서 제공
해경이 지난 19일 부산 송정 앞바다에서 침몰한 선박의 실종자를 수색하고 있다. 울산해양경찰서 제공


해양경찰이 부산 송정 앞바다에서 침몰한 어선의 실종자를 찾기 위한 수색 작업을 사흘째 이어가고 있다.

21일 울산해양경찰서에 따르면 부산 선적 79t급 저인망 외끌이 어선 A호는 지난 19일 오전 11시 52분쯤 부산 송정항 동방 61.6㎞ 해상에서 침몰했다. 이 어선은 지난 18일 오후 11시 4분쯤 한국인 3명과 인도네시아인 5명 등 총 8명의 선원을 태우고 부산 남항을 출항해 조업하던 중 침몰한 것으로 파악됐다.

사고 당시 어선에 타고 있던 8명의 선원 중 한국인 3명과 인도네시아인 4명 등 7명은 근처 어선들에 의해 구조됐다. 이들 가운데 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 발견돼 병원에 이송됐으나 숨졌다. 인도네시아 선원 1명은 실종돼 사흘째 흔적을 찾지 못하고 있다.

울산해경은 지난 이틀간 사고 해상을 중심으로 수색 작업을 벌인 데 이어 21일에도 오전 6시 30분부터 해경·해군 함정 5척, 관공선 1척, 헬기 1대를 동원해 사고 지점 주변 27.8㎞를 중심으로 실종자 수색을 이어가고 있다.

해경은 기상 상황에 맞춰 헬기 1대 추가 투입을 검토할 방침이다. 현재 사고 해역은 현재 흐린 날씨에 북동풍이 초속 12∼14m로 불고, 파고가 2.5∼3m로 일고 있다. 해경은 이날 오후 6시까지 집중 수색을 한 후 일상 경비 업무와 수색을 병행할 것으로 전해졌다.



해경은 사고 어선이 그물을 끌어올리면서 배의 방향을 돌리던 중 뒤집히며 침몰한 것으로 추정하고 있다.
울산 박정훈 기자
