[포토] 도암댐 24년 만에 비상 방류

극심한 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉지역의 생활용수 공급을 위해 평창 도암댐 비상 방류가 시작됐다.20일 한국수력원자력 강릉수력발전소에 따르면 이날 오후 1시부터 도암댐 비상 방류에 들어갔다.도암댐 방류는 수질 문제로 2001년 중단된 이후 24년 만이다.이번 조치로 강릉시는 하루 약 1만t의 물을 도암댐으로부터 공급받는다.강릉 성산면 한국수력원자력 강릉수력발전소 인근에 있는 도암댐 방류구는 비상 방류를 보기 위한 시민들로 붐비기도 했다.앞서 시는 가뭄 극복을 위해 지역사회 의견 수렴을 거쳐 지난 10일 도암댐 비상 방류수의 한시적 수용을 결정했다.특히 강릉시민의 수돗물 원수로 사용되는 만큼 용수 안전 확보에 주안점을 두고 추진했다.도수관로와 도암댐 용수의 수질 분석 결과 강릉지역 정수장에서 처리가 가능하다는 환경부 발표가 있었다.아울러 중금속 등 38개 항목에 대한 시의 추가검사 결과도 이상 없는 것으로 나타났다.이날 오후 1시 기준 오봉저수지 저수율은 41.4%(평년 72.4%)로 전날의 28.1%보다 13.3%포인트 올랐다.오봉저수지 저수율 상승과 도암댐 방류로 강릉시민들은 당분간 숨통이 트일 전망이다.다만 여전히 평년보다는 저수량이 턱없이 부족해 가뭄은 당분간 이어질 전망이다.이에 수도계량기 75% 자율 잠금 유지와 시민들의 자발적인 절수 참여 독려 등을 통해 가뭄을 극복해 나가고 있다.