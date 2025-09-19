‘법인카드 유용’ 혐의 이진숙 방통위원장 검찰 송치

대전 유성서 “사적 용도 사용” 기소 의견으로 송치

이진숙 방송통신위원장이 지난달 20일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

대전MBC 사장 재임 시절 법인카드를 사적 유용했다는 의혹을 받아온 이진숙 방송통신위원장이 검찰에 넘겨졌다.대전 유성경찰서는 19일 업무상 배임 혐의를 받는 이 위원장을 검찰에 기소 의견으로 송치했다고 밝혔다.이 위원장은 지난 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 회사의 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의를 받는다.경찰은 지난해 7월 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 의원들의 고발로 수사에 착수했다. 이 위원장이 대전MBC 사장 재직 당시 학업을 병행한 서강대학교 대학원과 법인카드 사용처 등에 대해 압수 수색을 했고, 서울과 대전의 유명 빵집 등을 임의 수사해 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다. 경찰은 고발 1년 만인 지난 7월 이 위원장을 처음 소환조사한 후 총 네 번의 조사를 벌여 이 위원장이 법인카드를 사적 용도로 사용했다고 결론 내린 것으로 전해졌다.이 위원장은 언론과 사회관계망(SNS)을 통해 줄곧 자신의 무죄를 주장해왔다. 이 위원장은 7월 5일 경찰에 처음 출석하면서 “10년 전 일을 지금 문제 삼아 저를 부르는 것은 대단히 정치적인 목적이 있다”며 “그동안 혐의점이 없어 부르지 않았다고 생각했는데 이제 손보는 거 아니냐고 생각을 할 수밖에 없다“고 말했다.