평균 32세 청년 공무원 40명, 공직문화 개선 나선다

이미지 확대 세종시 인사혁신처 청사 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 세종시 인사혁신처 청사 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

평균 연령 32세의 청년 공무원 40명이 공직문화 개선을 위해 뭉쳤다. 인사혁신처는 19일 정부세종청사에서 ‘제4기 공직인사 청년자문단’이 발대식을 열고 내년 9월까지 1년간의 활동에 들어갔다고 밝혔다.자문단은 31개 부처에서 선발됐으며, 근무 경력 5년 이하의 저연차 공무원이 절반 이상(25명)을 차지한다. 국립병원 간호사, 고용노동부 근로감독관, 산림청 산불 진화대원 등 현장 공무원들도 참여해 현실감 있는 제안을 내놓을 것으로 기대된다.이날 첫 회의에서는 민원·재난 담당 공무원 처우 개선, 일 잘하는 공무원 보상 강화 등 공직 활력 방안을 집중 논의했다. 한 자문단원은 “정부의 공직 혁신 방향을 이해하는 계기가 됐고 변화 과정에 함께 참여하게 돼 보람과 책임감을 느낀다”고 말했다.최동석 인사혁신처장은 “청년 공무원들의 자유로운 토론과 창의적 제안을 기대한다”며 “불합리하다고 느끼는 문제를 함께 고민하고, 대안을 만들어 가자”고 당부했다.공직인사 청년자문단은 2022년 첫 출범 이후 저연차 공무원 처우 개선 등 인사정책 수립 과정에서 청년 의견을 반영해 왔다. 인사혁신처는 이번 4기 활동을 통해 세대 간 소통을 강화하고 현장 친화적 정책을 확대할 계획이다.