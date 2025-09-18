코인 업자 뇌물수수 의혹 경찰서장 압수수색

A총경 “투자금 반환일 뿐 수사 무마 사실 아냐”

검찰이 코인 업자로부터 금품을 챙긴 혐의로 현직 경찰 간부를 포함한 경찰관 2명에 대해 압수수색에 나섰다.수원지검(검사장 박재억)은 18일 서울 모 경찰서장 A총경을 뇌물수수 혐의로 압수수색했다고 밝혔다. A총경은 최근 코인 투자 사건 피의자 B씨로부터 여러 차례 수천만원을 받은 혐의를 받고 있다. 검찰은 A총경이 수사 무마 대가로 금품을 받은 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.앞서 검찰은 사기 혐의로 B씨를 조사하는 과정에서 A총경과 관련한 자금 흐름을 포착해 내사에 착수한 것으로 전해졌다. 이에 대해 A 총경은 “B씨에게 투자 개념으로 5000만원을 건넸고 이자를 더해 돌려받은 것”이라며 “수사 무마는 사실무근이고 이미 서울경찰청에 소명한 내용”이라고 해명했다.검찰은 또 경찰관 C씨 역시 코인 사건 피의자에게 금품을 받은 정황을 확인해 이날 함께 압수수색을 진행했다. 확보한 자료는 A총경 등의 진술과 대조해 사실관계를 규명할 방침이다.