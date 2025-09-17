‘포스코이앤씨’, 광주 옛 방직공장터 주택개발 사업서 철수

포스코 “개발사와 공사 계약조건 조율·협의 안돼 사업 포기”

잇단 산재·SRF 중재 논란에 따른 지역여론 악화도 작용한 듯

대우건설 단독 참여키로…개발사 “사업 추진에는 문제 없어”

이미지 확대 옛 전방·일신방직 부지 개발 조감도. 챔피언스시티복합개발PFV 제공 닫기 이미지 확대 보기 옛 전방·일신방직 부지 개발 조감도. 챔피언스시티복합개발PFV 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주지역 근대 문화유산인 옛 전방·일신방직 터 주택 개발 사업에 우선협상대상자로 선정된 포스코이앤씨가 사업을 포기하고 철수했다.옛 전방·일신방직 부지 개발사인 ‘챔피언스시티복합개발PFV’는 17일, 이 부지 개발사업 중 주택 시공 우선협상자로 선정된 2곳 가운데 1곳인 포스코이앤씨가 사업 참여를 전격 포기했다고 밝혔다.챔피언스시티 개발사는 또다른 우선협상대상자인 대우건설을 상대로 개발 계획 등을 지속 협의 한 뒤 이달 말께 본계약을 추진할 방침인 것으로 알려졌다.포스코이앤씨는 최근 일부 사업장에서 근로자 사망사고가 잇따르면서 정부로부터 ‘안전관리’에 대한 압박을 받은데다 최근 대표 등이 책임을 지고 물러나면서 기존에 추진해 온 사업들을 재검토해 왔던 것으로 전해졌다.포스코이앤씨는 또, 가연성폐기물연료화시설(SRF) 운영 책임문제로 광주시를 상대로 최근 2100억원대의 중재절차를 진행하는 등 갈등을 빚으면서 지역 여론이 크게 악화되자 주택사업을 진행하는 데 부담을 느낀 것으로도 알려졌다.이와 관련 포스코이앤씨 관계자는 “잇따른 산재나 SRF논란에 따른 지역 여론악화로 인해 철수한 것은 아니다”며 “개발사와 계약조건을 협의·조율하는 과정에서 의견에 차이가 있어 사업을 포기한 것”이라고 말했다.한편, 광주 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지 29.8만㎡(9만 평)에는 총 4315가구의 주거 시설과 업무·상업시설, 특급호텔, 역사공원 등을 조성하는 사업이 진행된다. 오는 2029년 말 완공을 목표로, 다음달 착공에 들어간다. 오는 10월 말께 2블록 3216세대에 대한 1차 공급이 우선 진행될 예정이다.챔피언스시티 개발사 관계자는 “포스코이앤씨가 사업에서 철수했지만 또다른 우선협상자인 대우건설이 전체 사업을 맡기로 한 만큼 별다른 문제는 없을 것”이라며 “이달 말께 대우건설과 본계약을 체결하고 구체적인 개발 계획을 수립할 예정”이라고 설명했다.