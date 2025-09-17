만경 6공구 매립지, 김제 관할 결정…김제시 “원칙 재확인됐다”

이미지 확대 새만금 내부토지이용계획도. 행안부 제공 닫기 이미지 확대 보기 새만금 내부토지이용계획도. 행안부 제공

행정안전부의 새만금 ‘만경 6공구 방수제’ 및 ‘김제 연접 남북2축도로 공유수면 매립지’의 관할 결정에 대해 김제시가 “원칙에 입각한 당연한 결정”이라고 환영했다.행안부 중앙분쟁조정위원회는 지난 16일 새만금 만경 6공구 방수제(5.4km)와 남북2축도로 중 김제 연접 구간 약 3.2km를 김제시 관할로 결정하고 17일 홈페이지에 공고했다.2021년 9월 완공된 만경 6공구 방수제는 김제시 진봉면, 농생명용지 6-1공구와 연접한 공유수면에 있는 5.4㎞의 방수제다.남북2축도로는 새만금 중심부를 종단하는 왕복 6~8차선, 총연장 27.1㎞의 간선도로로 2023년 7월에 전 구간이 개통됐다.행안부는 새만금 ‘만경6공구 방수제’ 매립지 관할 지자체로 김제시를, ‘남북2축도로’는 3개 구역으로 나눠 각각 군산시, 김제시, 부안군으로 귀속 결정했다.정성주 김제시장은 “새만금 동서도로, 수변도시, 농생명용지, 남북도로까지 관할이 차례로 확정되면서 새만금 행정구역의 큰 윤곽이 드러났다”면서 “앞으로는 소모적인 관할권 갈등을 멈추고 새만금 내부개발과 투자유치, 국가 경제발전 기여에 힘을 모아야 할 시점”이라고 말했다.이어 “앞으로 남은 새만금신항 등 관할 결정에서도 동일한 원칙과 기준에 따라 합리적으로 이뤄져야 한다”고 강조했다.