서울 인사동에 ‘부산 슈퍼’ 상설매장 오픈

2025.09.13 서울 인사동 부산슈퍼 상설매장 오픈 현장. 부산관광공사 제공
부산시와 부산관광공사는 지난 13일 서울 인사동에 부산 관광 브랜드 스토어 ‘부산슈퍼 인사동점’을 개점했다고 15일 밝혔다.
오픈 첫 주말, 매장은 시민과 외국인 관광객들로 붐비며 서울 한복판에서 부산 로컬 브랜드의 매력을 생생하게 체험할 수 있는 특별한 공간으로 자리매김했다.
이번 인사동 상설매장은 부산 로컬 브랜드의 인지도 제고 ,판로 확대 , 부산 관광 홍보를 위한 전략적 거점으로 조성되었다.
특히 부산 로컬 커피 브랜드와 카라멜 시식회는 현장 분위기를 더욱 활기차게 만들었다.
이번 상설매장에는 송월타올, 부산맥주, 모모스커피, 까사부사노, 태성당 등 부산을 대표하는 중견기업은 물론, 참신한 스타트업 상품까지 총 38개 기업의 170여 종 제품이 입점했다.
공사 관계자는 “부산슈퍼 인사동점은 전통과 현대가 공존하는 인사동에서 부산 로컬 브랜드를 직접 경험할 수 있는 특별한 공간”이라고 말했다.
