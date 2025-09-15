서울 인사동에 ‘부산 슈퍼’ 상설매장 오픈

방금 들어온 뉴스

서울 인사동에 '부산 슈퍼' 상설매장 오픈

구형모 기자
입력 2025-09-15 08:28
수정 2025-09-15 08:28
2025.09.13 서울 인사동 부산슈퍼 상설매장 오픈 현장. 부산관광공사 제공
2025.09.13 서울 인사동 부산슈퍼 상설매장 오픈 현장. 부산관광공사 제공


부산시와 부산관광공사는 지난 13일 서울 인사동에 부산 관광 브랜드 스토어 ‘부산슈퍼 인사동점’을 개점했다고 15일 밝혔다.

오픈 첫 주말, 매장은 시민과 외국인 관광객들로 붐비며 서울 한복판에서 부산 로컬 브랜드의 매력을 생생하게 체험할 수 있는 특별한 공간으로 자리매김했다.

이번 인사동 상설매장은 부산 로컬 브랜드의 인지도 제고 ,판로 확대 , 부산 관광 홍보를 위한 전략적 거점으로 조성되었다.

특히 부산 로컬 커피 브랜드와 카라멜 시식회는 현장 분위기를 더욱 활기차게 만들었다.

이번 상설매장에는 송월타올, 부산맥주, 모모스커피, 까사부사노, 태성당 등 부산을 대표하는 중견기업은 물론, 참신한 스타트업 상품까지 총 38개 기업의 170여 종 제품이 입점했다.



공사 관계자는 “부산슈퍼 인사동점은 전통과 현대가 공존하는 인사동에서 부산 로컬 브랜드를 직접 경험할 수 있는 특별한 공간”이라고 말했다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
