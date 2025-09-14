실종 20대 여성 틱톡커 추정 시신 발견…동행한 50대 남성 체포

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울신문DB.
경기 용인에서 실종 신고가 접수된 20대 여성 틱톡커로 추정되는 시신이 전북 무주에서 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
14일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 5분쯤 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다.
경찰은 시신의 부패가 일부 진행됐으나 복장 및 정황 증거를 토대로 A씨로 추정하고 있다.
앞선 지난 12일 오후 4시쯤 A씨는 부모는 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 용인동부경찰성에 실종 신고를 냈다.
경찰은 A씨 동선을 추적하던 중 A씨가 50대 남성 B씨의 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인, 전북경찰청과 공조를 통해 무주의 한 야산에서 B씨를 발견했다.
경찰은 B씨가 신분증 제시 요구에 응하지 않고 도주하려 하는 등 행동으로 미뤄 A씨 실종과 무관하지 않다고 보고 B씨를 공무집행방해 혐의로 긴급체포했다. 이후 B씨를 체포한 야산 일대를 수색한 끝에 B씨 체포 장소와 50~100m 떨어진 장소에서 A씨 추정 시신을 발견했다.
틱톡커인 A씨는 영상 촬영 이유로 지난 5월부터 B씨와 몇차례 작업한 것으로 알려졌다.
B씨는 경찰 조사에서 “A씨와 말다툼 한 뒤 헤어졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 발견한 시신을 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰, 신원 및 사인을 확인할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지