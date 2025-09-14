재판 불출석 50대 피고인, 영장 집행 현장서 쓰러져 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

재판 불출석 50대 피고인, 영장 집행 현장서 쓰러져 사망

강남주 기자
입력 2025-09-14 15:17
수정 2025-09-14 15:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

수사 당국, 음독으로 추정…사건 종결

이미지 확대
서울신문DB.
서울신문DB.


사기 혐의로 불구속 재판을 받던 피고인이 구속영장을 집행하던 도중 갑자기 쓰러져 숨졌다. 수사 당국은 이 피고인이 구속영장 집행 직전에 음독한 것으로 추정하고 있다.

14일 법조계에 따르면 지난 5일 오후 7시쯤 경기 남양주시 호평동의 한 주택에서 사기 혐의 피고인 A(50대)씨가 갑자기 쓰러져 숨졌다.

앞서 의정부지검 남양주지청 수사관들은 A씨에게 발부된 구속영장을 집행했다. A씨는 애초 주거지 현관문을 열지 않고 버티다가 동거인이 문을 열자 별 저항 없이 수사관들의 영장 집행에 따랐다.

그러나 수사관과 함께 건물 1층으로 이동하던 A씨가 갑자기 피를 토하며 쓰러졌고 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

A씨는 최근 피해자 1명으로부터 1억8000만원 상당을 편취했다는 혐의로 불구속 상태로 재판을 받아왔으나 재판에 불출석하자 법원이 구속영장을 발부한 것으로 알려졌다.



수사 당국은 A씨가 음독해 사망한 것으로 보고 사건을 종결했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로