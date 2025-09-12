HD현대중공업 노조 이틀째 전면 파업… HD현대 계열사 노조 공동 집회

방금 들어온 뉴스

HD현대중공업 노조 이틀째 전면 파업… HD현대 계열사 노조 공동 집회

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-12 09:33
수정 2025-09-12 09:33
이미지 확대
백호선 HD현대중공업 노조지부장은 조선소 내 높이 40m 크레인에서 사흘째 농성을 벌이고 있다. HD현대중공업 노조 제공
백호선 HD현대중공업 노조지부장은 조선소 내 높이 40m 크레인에서 사흘째 농성을 벌이고 있다. HD현대중공업 노조 제공


HD현대중공업 노조가 올해 임금협상 난항으로 이틀째 전면 파업에 들어갔다.

노조는 12일 오전 8시부터 전 조합원 대상 파업을 시작했다. 백호선 HD현대중공업 노조지부장은 조선소 내 높이 40m 크레인에서 사흘째 농성을 벌이고 있다.

HD현대중 노조는 이날 오후 3시 울산 본사 앞에서 HD현대 계열사 노조 조합원들이 참여하는 집회를 열고 사측을 압박한다. HD현대미포, HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등의 노조가 참여한다.

HD현대중 노사는 지난 7월 18일 도출한 1차 잠정합의안이 부결된 이후 두 달 가까이 교섭이 지지부진한 상황이다.

임금 인상 규모와 방식을 두고 양측이 물러서지 않고 있다. 다만, 실무협의를 수시로 개최하고, 일주일 2회 교섭도 유지하는 등 대화는 이어가고 있다.
울산 박정훈 기자
