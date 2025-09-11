“전향적 협상안 촉구”… HD현대중공업 노조, 11일 전면 파업

방금 들어온 뉴스

“전향적 협상안 촉구”… HD현대중공업 노조, 11일 전면 파업

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-11 10:21
수정 2025-09-11 10:21
백호선 HD현대중공업 노조지부장이 지난 10일부터 고공 농성을 벌이고 있는 울산 조선소 내 크레인. HD현대중공업 노조 제공
백호선 HD현대중공업 노조지부장이 지난 10일부터 고공 농성을 벌이고 있는 울산 조선소 내 크레인. HD현대중공업 노조 제공


HD현대중공업 노조가 올해 임금 협상 난항으로 전면 파업에 들어갔다.

노조는 11일 오전 8시부터 전면 파업에 들어갔다고 밝혔다. 전면 파업은 올해 들어 처음이다.

노조는 회사 측에서 전향적인 협상안을 제시할 때까지 전면 파업을 이어갈 방침이다.

조선업 전면 파업은 조합원들의 파업 참여율이 관건이다. 조선 현장은 공정별로 일하는 체계이기 때문에 조합원 전원이 참여하지 않으면 한 번에 모든 생산이 중단되지는 않는다.

백호선 HD현대중 노조지부장은 지난 10일 사측의 결단을 촉구하며 조선소 내 40m 높이의 턴오버 크레인에 올라가 고공 농성을 벌이고 있다.

HD현대중공업 노사는 지난 5월 20일 올해 임금협상 상견례 이후 23차례 교섭했다. 노조는 각종 수당의 기준이 되는 기본급을 중심으로 인상을 요구하고 있다. 반면 사측은 수주 상황과 글로벌 경제 요인에 유동적으로 대응할 수 있는 격려금(일시금)을 늘리는 데 초점을 맞추고 있다.

노사는 지난 7월 18일 1차 잠정합의안을 마련했으나 조합원 총회(찬반투표)에서 부결된 이후 교섭이 지지부진한 상황이다.

노조는 오는 12일 HD현대 계열사 노조 조합원들이 울산 조선소로 모이는 집회를 계획하고 있다.
울산 박정훈 기자
위로