울산 지능형 승강장… 올해 대한민국 공공디자인 ‘공진원장상’ 수상

울산시청 앞에 설치된 지능형 버스승강장. 울산시 제공
울산 지능형 승강장이 올해 대한민국 공공디자인 대상에서 한국공예·디자인문화진흥원장상을 수상했다.
8일 울산시에 따르면 울산 지능형 스마트 버스승강장이 문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원(이하 공진원) 주관의 ‘2025 대한민국 공공디자인 대상’에서 ‘공진원장상’을 받았다. 공공디자인 대상은 생활 속 공공디자인 성과를 평가하는 국내 최고 권위의 상이다.
시는 울산시청 앞에 설치된 지능형 승강장의 경우 울산의 상징성을 구현하고, 시민 안전·편의성을 높인 점에서 높은 평가를 받은 것으로 분석했다. 또 ▲버스 혼잡 완화 및 안전한 차량 진입 구조 ▲교통정보 안내·무선충전·에어컨·온열 의자 등 다양한 편의 기능 ▲십리대숲·귀신고래를 형상화한 디자인 등 울산의 정체성을 살린 점 등이 좋은 평가를 받았다.
울산 지능형 승강장은 지난해 ‘제40회 우수디자인(GD) 상품선정’에서도 동상을 수상하는 등 디자인의 공공성과 우수성을 다시 한번 입증했다. 시 관계자는 “지능형 승강장은 시민과 함께 만든 울산의 새로운 명소”이라며 “앞으로도 시민이 편리하고 안전하게 생활할 수 있는 디자인 행정을 펼치겠다”고 밝혔다.
한편, 2025 대한민국 공공디자인 대상 수상작은 오는 10월 24일부터 11월 2일까지 광주시에서 열리는 ‘공공디자인 페스티벌 2025’에 전시된다.
