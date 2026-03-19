충남 29개 섬 ‘경제·문화 숨쉬는 생태 섬’ 조성

이미지 확대 하늘에서 바라본 충남 태안군 원산안면대교. 태안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 하늘에서 바라본 충남 태안군 원산안면대교. 태안군 제공

이미지 확대 충남 보령의 효자도,원산도,삽시도,고대도,장고도의 오섬 뒤로 붉게 물드는 서해 석양의 풍경. 보령시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 보령의 효자도,원산도,삽시도,고대도,장고도의 오섬 뒤로 붉게 물드는 서해 석양의 풍경. 보령시 제공

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장고도 명장섬에 오토캠핑장 조성 등 충남 29개 섬에 경제·문화 등이 깃든 섬 조성이 추진된다.19일 충남도에 따르면 29개(무인도 격렬비열도 1개 포함) 섬을 대상으로 한 ‘제2차 충청남도 섬 가꾸기 종합계획(2026∼2035)’을 수립했다.종합계획 4대 목표는 △누구나 살고 싶은 ‘정주 섬’ △활기차고 풍요로운 ‘경제 섬’ △문화와 매력이 살아 있는 ‘문화 섬’ △사람과 자연이 공존하는 ‘생태 섬’ 등이다.종합계획에 포함된 주요 사업은 연륙·연도교 건립, 해양레저지구 지정 및 연계 산업 활성화, 격렬비열도 국가관리연안항 접안시설 조성 등이다.장고도 명장섬 오토캠핑장 조성과 원산도 해양레저센터 건립, 도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 등도 중점 추진한다.전체 추진 사업은 97개이며, 2035년까지 투입하는 예상 사업비는 4조 204억원이다.계획된 사업비 80%인 3조 2057억원은 민간 자본을 유치하고, 나머지는 국비와 지방비로 충당한다는 계획이다.부문별 투입 사업비는 정주·생활 4681억원과 산업·경제 1263억원, 문화·관광 3조 3807억원, 환경·생태 453억원 등이다.도는 2030년까지 2조 4964억원을 투입해 가시적 성과를 올릴 예정이다.전형식 도 정무부지사는 “정부의 섬 정책에 선제적으로 대응하고, 시군 및 전문가와의 협력 체계를 구축해 섬 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 말했다.