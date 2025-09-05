부산노인전문 제2병원 친환경 새단장 완료

이미지 확대 그린리모델링을 마친 부산노인전문 제2병원 전경. 부산시제공 닫기 이미지 확대 보기 그린리모델링을 마친 부산노인전문 제2병원 전경. 부산시제공

부산시는 부산노인전문 제2병원에대한 ‘친환경 새단장(그린리모델링)’ 공사를 완료하였다고 5일 밝혔다.그린리모델링 사업은 국토교통부와 국토안전관리원에서 추진하는 주요 정책사업으로, 노후화된 공공건축물의 단열, 설비 등의 성능을 개선하여 에너지 효율을 향상시킴으로써 온실가스 감축, 탄소중립 이행을목표로 한다.부산노인전문 제2병원(위탁기관 부산의료원)은 치매 등 노인성 질병이 있는 지역 주민을 대상으로 하는 공립요양병원으로 2012년 10월에 개원했다.지하 1층, 지상 4층의 건축물로 총 186병상이 운영되고 있으며 준공 후 약 18년이 경과 된 시설로 노후 된 창호와 냉난방기의 교체 및 병원의 전반적인 개보수가 필요한 상황이었다.이에 부산시는 ‘그린리모델링 사업’에 공모하여 선정된 후, 국비 26억 원을 확보하고 시비 11억원을 보태 총사업비 37억원을 투입해 올해 3월부터 8월까지 리모델링 공사를 진행해 이번에 완공했다.조규율 시 시민건강국장은“향후 다른 부산노인전문병원으로도 ‘그린리모델링 사업’을 확대해 나가기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.