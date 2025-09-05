부산노인전문 제2병원 친환경 새단장 완료

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산노인전문 제2병원 친환경 새단장 완료

구형모 기자
입력 2025-09-05 11:17
수정 2025-09-05 11:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
그린리모델링을 마친 부산노인전문 제2병원 전경. 부산시제공
그린리모델링을 마친 부산노인전문 제2병원 전경. 부산시제공


부산시는 부산노인전문 제2병원에대한 ‘친환경 새단장(그린리모델링)’ 공사를 완료하였다고 5일 밝혔다.

그린리모델링 사업은 국토교통부와 국토안전관리원에서 추진하는 주요 정책사업으로, 노후화된 공공건축물의 단열, 설비 등의 성능을 개선하여 에너지 효율을 향상시킴으로써 온실가스 감축, 탄소중립 이행을목표로 한다.

부산노인전문 제2병원(위탁기관 부산의료원)은 치매 등 노인성 질병이 있는 지역 주민을 대상으로 하는 공립요양병원으로 2012년 10월에 개원했다.

지하 1층, 지상 4층의 건축물로 총 186병상이 운영되고 있으며 준공 후 약 18년이 경과 된 시설로 노후 된 창호와 냉난방기의 교체 및 병원의 전반적인 개보수가 필요한 상황이었다.

이에 부산시는 ‘그린리모델링 사업’에 공모하여 선정된 후, 국비 26억 원을 확보하고 시비 11억원을 보태 총사업비 37억원을 투입해 올해 3월부터 8월까지 리모델링 공사를 진행해 이번에 완공했다.



조규율 시 시민건강국장은“향후 다른 부산노인전문병원으로도 ‘그린리모델링 사업’을 확대해 나가기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로