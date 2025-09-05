[사고] 2025 가뭄 피해지역 돕기 성금 모금

2025-09-05 32면

서울신문사는 한국신문협회 및 전국재해구호협회와 함께 ‘2025 가뭄 피해지역 돕기 성금 모금’을 시작합니다. 강릉 등 강원 영동지역의 극심한 가뭄으로 지역 주민들이 일상생활에 큰 불편을 겪고 있습니다. 피해 이웃들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 따뜻한 위로와 도움을 부탁드립니다.※ 성금 접수를 원하시는 독자께서는 아래 성금 모금 계좌로 직접 송금해 주시면 감사하겠습니다. 신문사에서는 성금을 직접 접수하지 않습니다.■ 모금기간:9월 5 ~ 12일■ 계좌번호:국민은행 556090-78-002592, 농협은행 106906-64-013581■ 예 금 주 :재해구호협회■ 온라인 기부: 희망브리지 홈페이지 (https://hopebridge.or.kr)■ ARS 기부 :060-700-0110(건당 10,000원) / 060-701-1004(건당 3000원)■ 문자 기부: #0095(건당 2000원)■ 기부금영수증 발급 문의:1544-9595· 한국신문협회