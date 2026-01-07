아모링 14개월 만에 경질… 아름다운 이별 없는 맨유의 감독 ‘잔혹사’

2026-01-07 28면

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 ‘감독들의 무덤’으로 전락한 맨체스터 유나이티드(맨유)가 또다시 감독을 경질했다. 맨유는 번번이 아름답지 못한 이별을 겪으면서 차기 사령탑 선임에도 난항을 겪을 것으로 전망된다.맨유는 지난 5일(한국시간) 구단 공식 홈페이지를 통해 “후벵 아모링 감독이 물러났다”면서 “현재 맨유는 리그 6위에 올라 있으며 구단 수뇌부는 최대한 높은 리그 순위를 확보하기 위해 지금이 변화를 단행할 적기라고 판단해 고심 끝에 이번 결정을 내렸다”고 발표했다.2024년 11월 부임한 아모링 감독은 구단과 갈등 끝에 14개월 만에 물러났다. 맨유로서는 우승을 밥 먹듯 했던 알렉스 퍼거슨 전 감독이 2012~13시즌을 끝으로 은퇴한 뒤에도 퍼거슨 시대 수준의 성적을 기대하다 보니 감독 경질이 반복되는 악순환이 거듭되고 있다.퍼거슨 감독 이후 데이비드 모예스, 루이 판할, 조제 모리뉴, 올레 군나르 솔샤르, 에릭 텐 하흐, 아모링까지 모든 감독이 경질됐다. 그나마 솔샤르 전 감독만 상호계약 해지 형식으로 헤어졌다.일단 팀은 대런 플레처 코치가 이끈다. 6일 현지 언론에 따르면 엔소 마레스카, 사비 에르난데스 등이 차기 감독 후보로 거론된다.