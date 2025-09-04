부산시, 해수부 직원에 파격 주거지원…우선·특별공급에 수천만 원 지원금

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시가 올해 부산으로 이전하는 해양수산부 직원의 주거 부담을 덜기 위해 파격적인 이주, 정착 지원 방안을 제시했다.부산시는 해수부와 논의해온 사항을 바탕으로 직원 주거지원 방안을 4일 발표했다. 시는 우선 아파트 100호를 4년간 임차해 직원과 함께 이주하는 직원에게 제공한다. 대출 규제 등으로 부산에 거주지를 마련하기 어려운 해수부 직원들을 위한 조처로, 시 예산 350억원을 투입한다.시가 내부 직원에서 지원한 관사는 8채인 점을 고려하면 해수부 직원들의 순조로운 이주를 지원하기 위해 파격적인 지원을 하는 셈이다.장기적으로는 부산도시공사가 시행하는 아파트를 조성원가에 공급하거나, 공공·민간 택지 내 분양 아파트의 일정 비율을 특별 공급해 해수부 직원들이 영구 정착할 수 있도록 한다. 아파트 공급 시기와 입지 등은 해수부 신청사 건립 위치를 고려해 구체적 계획을 마련할 방침이다.이밖에 다양한 거주 지원급도 지급한다. 이주하는 직원과 가족에게 1인당 정착금을 400만원씩 지급하고, 4년 동안 직원 1명당 정착 지원금도 준다.초중고에 재학 중인 자녀가 있다면 한 명당 일시금 150만원, 2년간 월 50만원의 장학금도 지급한다. 미취학 아동을 둔 직원에게는 자녀 1인당 2년간 매월 50만원 양육지원금을 주기로 했다.해수부 직원이 부산으로 이전한 지 2년 안에 자녀를 출산하면 1인당 출산 지원금 200만원 지원한다. 현재 첫째 출산 때 지급하는 200만원, 둘째 출산 때 지원금 400만원과는 별개로 추가 지원하는 것이다. 초등학생 자녀를 둔 해수부 직원이 배우자와 함께 이주하면 4년 동안 총 4470만원을 지원받는 셈이다.이밖에 시는 해수부 직원이 부산에서 거주지를 구하면 발생하는 부동산 중개, 등기 수수료도 100만원 한도 내에서 지원하기로 했다.이같은 지원에 필요한 예산은 모두 771억원으로 시는 올해 예비비, 내년 본예산으로 충당할 계획이다. 인구 순유입과 지역경제 활성화, 향후 해수부 연관 공공기관·기업 유치에 따른 파급 효과 등을 고려해 이런 지원을 결정했다는 게 시의 설명이다. 다만, 이런 지원은 현재 발의된 관련 특별법이 국회를 통과해 법적 근거가 마련돼야 계획대로 제공할 수 있다.박형준 시장은 “해수부 이전은 직원들에게는 단순히 근무지가 바뀌는 게 아니라 가족의 생활 터전 전체가 옮겨오는 대규모 변화다. 이런 관점에서 실질적 도움이 되는 대책을 마련하려고 노력했다”고 말했다.그러면서 “부산이 ‘해양강국 대한민국’ 도약을 위한 동력이 되려면 해수부 기능 강화, HMM 본사 이전, 해양 첨단 신산업 육성 등도 함께 이뤄져야 하는 만큼 범정부적 지원이 뒷받침되어야 한다”라고 밝혔다.