엄마·아빠 되는 나이, 7살 늦어졌다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

엄마·아빠 되는 나이, 7살 늦어졌다

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-04 00:27
수정 2025-09-04 00:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


지난 30년간 결혼 후 첫째 아이를 낳기까지 걸리는 기간이 1년 늘어났다. 결혼하는 나이는 늦어졌을뿐더러 결혼 이후 출산까지 시간이 늦춰지면서 첫 아이를 낳아 엄마가 되는 나이는 7살 가까이 많아졌다. 통계청은 3일 이런 내용의 ‘지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화’를 발표했다.

출산 당시 부모의 평균 결혼생활 기간은 1995년 1.5년에서 지난해 2.5년으로, 29년 만에 1.0년 길어졌다. 이 기간은 법적 결혼 여부와 관계없이 실제 결혼생활을 시작해 첫째 아이를 출산하기까지의 기간을 의미한다. 이에 따라 결혼 후 2년 안에 아이를 낳는 비중도 같은 기간 43.4%에서 35.0%로 8.4% 포인트 떨어졌다.

●초혼 연령 남성 5.5세·여성 6.4세 상승

결혼 시기도 미뤄졌다. 평균 초혼연령은 1995년 남자 28.4세, 여자 25.3세에서 지난해 남자 33.9세, 여자 31.6세로 높아졌다. 남성은 5.5세, 여성은 6.4세 상승한 것이다. 통계청은 “여성은 평균 초혼 연령이 꾸준히 상승했고, 남성은 2020년과 지난해를 제외하고 대체로 상승 흐름을 보였다”고 설명했다.

●고령 산모 출생아 비중 7.5배 치솟아



자연스레 부모가 되는 나이도 늦어졌다. 모(母)의 평균 첫째 아이 출산연령은 1995년 26.5세에서 지난해 33.1세로 6.6년 미뤄졌다. 둘째 아이와 셋째 아이의 평균 출산연령은 각각 5.7세, 4.0세 올랐다. 아이 순서와 무관한 모의 전체 평균 출산연령은 같은 기간 27.9세에서 33.7세로 5.8세 상승했고, 부의 평균연령은 31.1세에서 36.1세로 5.0세 높아졌다. 출산연령이 높아지면서 35세 이상 고령 산모의 출생아 비중은 4.8%에서 35.9%로 약 7.5배 치솟았다.
세종 강동용 기자
2025-09-04 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로