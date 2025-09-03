흑산도 인근 홍합채취 어선에서 60대 남성 잠수사···바다에 추락 사망

전남 신안군 흑산면 홍합 채취 어선서

60대 남성 잠수사 바다에 추락 숨져

2차 입수 준비 중, 어선 측면에서 빠져

목포 해양경찰서 전경

홍합 채취 어선에서 일하던 60대 남성 잠수사가 바다에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.목포해양경찰은 3일 오전 9시 16분쯤 전남 신안군 흑산면 국흘도 북방 약 180미터 떨어진 해상에서 잠수기 어업을 하던 A호(4.99톤, 여수선적, 5명)로부터 잠수사가 바다에 추락했다는 신고를 접수했다.추락한 잠수사는 현장에서 곧바로 다른 선박에 의해 구조되었으나 심정지 상태였던 것으로 알려졌다.해경은 같은 날 9시 49분쯤 환자를 인수해 심폐소생술과 심장충격 등 응급조치를 취하며 육상으로 옮겨 병원으로 이송했지만, 13시 22분쯤 결국 숨진 것으로 확인됐다.숨진 잠수사는 표면공급식 잠수, 일명 머구리 방식으로 잠수하여 홍합 등 어획물을 채취하는 작업을 하던 중 1차 입수 후 휴식을 취하고 어선 측면에 걸터앉아 2차 입수를 준비하다가 갑자기 해상으로 추락한 것으로 알려졌다.해경은 조사를 통해 정확한 사고원인과 사인을 밝힐 예정이다.