애물단지 기장 해수담수화시설...공업용수 생산,실증시설로 활용

이미지 확대 부산 기장군 대변리에 조성된 해수담수화 시설 (부산시 제공) 닫기 이미지 확대 보기 부산 기장군 대변리에 조성된 해수담수화 시설 (부산시 제공)

이미지 확대 3일 부산 기장군 해수담수화 시설에서 열린 주민보고회. 사진 좌측부터 최소남 먹는물부산시민네트워크 대표, 주종대 고려제강 대표, 이승우 시의원, 박형준 부산시장, 정동만 국회의원, 정종복 기장군수, 박종철 시의원. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 3일 부산 기장군 해수담수화 시설에서 열린 주민보고회. 사진 좌측부터 최소남 먹는물부산시민네트워크 대표, 주종대 고려제강 대표, 이승우 시의원, 박형준 부산시장, 정동만 국회의원, 정종복 기장군수, 박종철 시의원. 부산시 제공

이미지 확대 기장·일광 하수처리장 하수처리수 재이용 계획도 (부산시 제공) 닫기 이미지 확대 보기 기장·일광 하수처리장 하수처리수 재이용 계획도 (부산시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는3일 오전 기장 해수담수화시설에서 해수담수화시설 활용방안 마련 주민보고회를 개최했다고 밝혔다.이날 보고회에는 박형준 시장과 정동만 국회의원, 정종복 기장군수와 동부산 산업단지 대표 기업과 관련 기관 관계자가 함께했다. 지난 11년간 가동되지 못한 해수담수화시설에 대한 주민 불신을 해소하고 공업용수 공급 업무협약 등 사업 추진 현황을 알리기 위해 마련됐다시는 제1 계열을 해수 담수화 기반의 실증시설로 조성해 그린수소 생산, 염도차 발전, 농축수 자원 회수 등 미래 물 산업 혁신을 위한 성능시험장으로 활용한다.제2 계열은 인근 하수처리장의 처리수를 재활용하는 공업용수 공급시설로 전환해 인근 동부산 산단 기업들에 저렴하게 공급한다. 이곳 기업들은 그간 비싼 수돗물을 공업용수로 써왔다.시는 동부산산업단지 입주기업들과 업무협약을 맺고 안정적인 공업용수 공급체계를 구축할 예정이다.한편, 시는 시설 1·2 계열 활용 사업을 2030년까지 완료할 계획이다.기장 해수 담수화 시설은 2009년 착공해 2015년 준공했다. 국·시비, 민자 등 사업비만 1954억원이 투입됐지만 , 인근 고리원자력발전소의 방사성 물질 유출을 우려한 주민 반대에 부딪혀 제대로 가동하지 못했다.3년여간 지루한 방사능 수돗물 논란 여파로 수돗물 공급이 연기됐고 2018년 1월 결국 시설 가동이 중단됐다가 부산시가 7년 만에 활용 방안을 찾았다.박형준 시장은, “우리 지역의 중요한 자산인 해수담수화시설을 지속 가능한 물순환 이용과 물 산업 혁신의 플랫폼으로 키워 나가겠다”고 밝혔다.