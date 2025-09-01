학교법인이 글로컬대학 막았다, 전주대 총장 사임 파문

‘글로컬대학’ 선정 앞두고 전주대-학교법인 갈등

박진배 전주대 총장이 학교법인 신동아학원에서 글로컬대학 최종 선정을 가로막았다며 1일 사의를 표명해 물의를 빚고 있다. 글로컬대학30 최종 심사를 앞두고 학교법인과 전주대가 갈등을 빚는 초유의 사태가 벌어진 것이다.전주대는 박 총장이 지난달 29일 구성원들에게 대학을 떠난다는 서한을 보냈다고 밝혔다.박 총장은 ‘전주대를 떠나며 드리는 감사의 글’을 통해 “글로컬대학30 본지정 진입을 위해 쉼 없이 달려왔으나 법인에서는 마지막까지 글로컬대학의 필수 요건인 정관 개정을 이사회 의결을 통해 반대했다”고 사임 배경을 밝혔다그는 이어 “대학의 운영 주체인 학교법인이 구성원들이 염원하는 글로컬대학 최종 선정을 스스로 가로막은 것은 참으로 안타까운 현실”이라며 “임기가 남았지만 더 이상 총장직을 수행할 수 없다고 판단했다”고 말했다. 박 총장 임기는 2026년 1월까지로 5개월 사임이 빠른 것이다.전주대는 호원대학교와 연합 형태로 글로컬대학을 신청, 예비 지정 대학으로 선정됐다. 글로컬대학 사업 종료 후 스타센터 일부 공간을 전북도에 기부채납하기로 한 협약도 마련했다.그러나 동아학원 법인은 지난달 5일 이사회를 열어 안건을 부결했다. 정관이 개정될 경우 신동아학원 이사회의 권한이 훼손될 가능성 등을 우려한 것으로 알려졌다.전주대 측은 “정관 개정과 관련해 호원대 측으로부터 연합 거버넌스 운영이 신동아학원 이사회의 고유 권한을 침해하지 않도록 준수하겠다는 공문을 수신했다”며 “이를 토대로 법인을 설득하고, 또 글로컬대학 본지정에 선정될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.전주대 이사회는 오는 5일 이사회를 열어 박 총장의 면직과 총장직무대행 선임 등을 논의할 예정이다.