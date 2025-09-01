‘990원 소금빵’ 판 슈카월드…자영업자 비난 논란에 입 열었다

이미지 확대 유튜버 ‘슈카월드’가 지난달 서울 성수동에서 연 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어에서 판 빵을 소개하고 있다. 유튜브 채널 ‘머니코믹스’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 ‘슈카월드’가 지난달 서울 성수동에서 연 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어에서 판 빵을 소개하고 있다. 유튜브 채널 ‘머니코믹스’ 캡처

구독자 360만명을 보유한 유튜버 ‘슈카월드’(이하 슈카·본명 전석재)가 시중보다 저렴한 가격에 판매하는 팝업 스토어(임시 매장)를 열어 온라인에서 갑론을박이 벌어진 가운데 슈카가 자영업자들을 향해 사과했다.1일 슈카월드에 따르면 슈카는 지난달 31일 방송을 통해 “싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다. 죄송하다”고 했다.슈카는 “자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다. 나도 자영업자다. 빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다”고 밝혔다.그러면서 “기분 상하신 분들이 있다면 오해가 있었던 것 같다”고 말했다.슈카월드는 ‘빵플레이션’(빵+인플레이션)에 대응하겠다며 지난달 30일 서울 성수동에서 ‘ETF 베이커리’ 팝업 스토어를 열고 소금빵과 베이글, 바케트 등을 990원에 팔았다.식빵(1990원), 명란바게트(2450원), 치아바타(3490원), 복숭아 케이크(1만 8900원) 등도 시중보다 저렴한 가격에 선보였다.이를 두고 자영업자 사이에서는 ‘기존 빵집들이 빵을 비싸게 파는 것처럼 만들었다’는 비판이 나왔다.