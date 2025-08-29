경기대-중소벤처진흥공단-생산성본부, ‘맞춤형 인재 양성’ 업무협약 체결

방금 들어온 뉴스

경기대-중소벤처진흥공단-생산성본부, ‘맞춤형 인재 양성’ 업무협약 체결

안승순 기자
입력 2025-08-29 19:34
수정 2025-08-29 19:34
29일 경기대학교와 중소벤처기업진흥공단, 한국생산성본부가 중소기업 맞춤형 인재 양성을 위한 업무협약(MOU) 체결했다. (경기대 제공)
29일 경기대학교와 중소벤처기업진흥공단, 한국생산성본부가 중소기업 맞춤형 인재 양성을 위한 업무협약(MOU) 체결했다. (경기대 제공)


경기대학교(총장 이윤규)는 29일 중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진), 한국생산성본부(회장 박성중)와 ‘중소벤처기업 혁신성장 촉진 및 인력난 해소를 위한 업무협약’을 체결했다.

협약은 급변하는 산업환경에서 AI 전환과 ESG 경영 확산에 대응할 실무형 인재를 체계적으로 양성하고, 중소기업의 심각한 인력난 해소에 이바지하기 위해 추진됐다.

주요 협약 내용은 ▲AI·ESG 분야 우수인력 양성 ▲청년 취업역량 강화 및 일자리 매칭 ▲우수 청년 창업자 발굴과 육성 ▲예비창업자 역량 강화 교육 ▲공동 인프라 활용과 중소기업 지원사업 연계 등이다.

협약에 따라 경기대가 인재 양성, 한국생산성본부는 실무교육과 컨설팅으로 역량을 보강하고, 중소벤처기업진흥공단이 일자리 매칭을 통해 최종 취업까지 연결하는 원스톱 지원시스템을 운영할 예정이다.

이윤규 경기대 총장은 “이번 세 기관 업무협약은 대학의 인재 양성 기능과 산업계의 실무역량 강화, 그리고 정부 기관의 정책지원이 유기적으로 결합한 혁신적인 산학협력 모델”이라며, “경기대는 AI와 ESG 시대를 선도할 실무형 인재 양성에 앞장서고, 지역 중소기업과 청년들을 잇는 가교 역할을 통해 상생발전 하는 산학협력 생태계 구축에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
안승순 기자
