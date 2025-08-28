이정선 광주교육감, 국회서 교육 현안 지원 요청

5·18 교육과정 반영·특수학교 설립 지원 건의

이미지 확대 이정선 광주시교육감이 27일 국회를 방문해 교육위원회 문정복 더불어민주당 의원을 만나 광주교육 현안에 대한 협조를 요청하고 있다. 광주시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 이정선 광주시교육감이 27일 국회를 방문해 교육위원회 문정복 더불어민주당 의원을 만나 광주교육 현안에 대한 협조를 요청하고 있다. 광주시교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이정선 광주시교육감이 국회를 찾아 광주교육 현안 해결을 위한 국회 차원의 지원을 요청했다.이 교육감은 27일 국회를 방문해 교육위원회 소속 문정복·김문수(더불어민주당) 의원과 강경숙(조국혁신당) 의원을 잇따라 만나 △5·18민주화운동의 국가 교육과정 반영 법제화 △교원의 정치적 기본권 보장을 위한 법률 제정 △직업과정 특수학교 설립 지원 등 주요 과제를 설명하며 협조를 당부했다.또 △광주교육공동체 마음건강 통합지원센터 건립 △공립대안학교 설립 △시교육청 청사 전환 배치 등 현안 사업의 필요성을 강조하며 예산과 제도적 뒷받침을 요청했다. 이어 민형배·박균택·안도걸·정진욱·정준호 의원, 광주 출신 이건태 의원 등과도 면담을 갖고 지역 현안사업을 제안했다.이 교육감은 “5·18민주화운동은 대한민국 민주주의의 뿌리이자 교육적 가치가 크다”며 “12·3 비상계엄을 저지하고 K-민주주의를 지켜낼 수 있었던 것도 5·18 정신이 있었기 때문”이라고 강조했다. 특히 5·18의 역사적 의미를 국가 교육과정에 체계적으로 반영하기 위한 국회의 법적 뒷받침을 거듭 요청했다.교원 정치활동 보장과 관련해서는 “근무시간 외 직무와 무관한 정치적 의사 표현은 민주사회의 기본권으로 인정돼야 한다”며 “이를 위한 법제화가 시급하다”고 말했다. 또 “장애학생의 직업훈련을 위한 특수학교 설립, 학생·교직원·학부모가 함께 이용할 마음건강 통합지원센터 건립이 절실하다”며 정부와 국회의 적극적인 지원을 요청했다.이 교육감은 “국회와 긴밀히 협력해 광주교육 주요 현안을 차근차근 해결해 나가겠다”며 “국민주권정부와 함께 학생 한 명, 한 명의 가능성을 키워내는 교육, 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육을 실현하겠다”고 밝혔다.