충북콘텐츠기업지원센터 개소..입주 기업 파격 지원

충북콘텐츠기업지원센터가 27일 문을 열었다.청주시 청원구 밀레니엄타운에 건립된 이 센터는 전체면적 4169㎡에 지하 1층·지상 5층 규모다. 문화체육관광부 공모사업에 선정돼 198억원이 투입됐다.센터는 3~12인 규모의 콘텐츠 기업이 입주할 수 있는 기업 지원 공간 23개 실, 공유 사무실, 세미나실, 교육실, 프로젝트룸, 스튜디오 등을 갖췄다.입주 기업들은 임대료 없이 관리비만 부담하며 사무실과 시설을 쓸 수 있다. 도가 창업한 지 3년 이상~7년 이내 콘텐츠 기업을 대상으로 입주기업들을 모집했는데 11개 기업이 신청했다. 도는 입주기업 추가 모집에 나설 예정이다. 3년 이내 기업들은 충북콘텐츠코리아랩이 지원하고 있다.입주 기업들은 콘텐츠 제작 지원, 기업 맞춤형 컨설팅, 교육 및 네트워킹, 지식재산권 확보 및 법률 자문, 해외 마케팅 등 센터의 종합적인 지원을 받을 수 있다.센터 운영은 충북도 출연기관인 충북과학기술혁신원이 맡는다.도 관계자는 “센터에 충북과학기술혁신원 콘텐츠 진흥본부 직원들이 근무하며 기업들을 지원한다”며 “센터가 충북을 콘텐츠산업의 중심지로 만들 것”이라고 말했다.콘텐츠 기업이란 웹툰, 웹소설, 영화, 방송, 캐릭터 관련 기업들을 의미한다.