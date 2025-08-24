화성 폐배터리 재생 공장서 불…“인명 피해 없어”

방금 들어온 뉴스

화성 폐배터리 재생 공장서 불…“인명 피해 없어”

강남주 기자
입력 2025-08-24 08:50
수정 2025-08-24 08:50
경기 화성시 폐배터리 재생 공장 화재. 연합뉴스
경기 화성시 폐배터리 재생 공장 화재. 연합뉴스


경기 화성시의 공장에서 불이 나 건물 1개 동이 전소됐다.

24일 경기도소방재난안전본부에 따르면 전날 오후 11시 19분께 화성시 팔탄면 구장리의 한 폐배터리 재생 공장에서 불이 났다.

이 불로 2층짜리 공장(연면적 700여㎡) 건물이 모두 탔으나 인명피해는 발생하지 않았다.

소방 당국은 불이 인접 건물로 번질 가능성에 대비, 대응 1단계를 발령하고 장비 43대와 인력 116명을 동원해 진화 작업을 벌였다.

소방 당국은 화재 발생 2시간여 만인 24일 오전 1시 13분께 큰 불길을 잡고 비상 발령을 해제했다.

화성시는 한때 불이 커지자 “팔탄면 구장리 공장에서 화재가 발생해 연기가 다량 발생 중입니다. 인근 주민분들은 창문을 닫는 등 안전에 유의하시기 바랍니다”라는 재난문자를 발송하기도 했다.

경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사하고 있다.
강남주 기자
