바닥 드러낸 오봉저수지...강릉시 가뭄에 ‘제한급수’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

바닥 드러낸 오봉저수지...강릉시 가뭄에 ‘제한급수’

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2025-08-20 19:53
수정 2025-08-20 20:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자


강원 강릉시가 기록적인 가뭄으로 인해 20일 오전 9시부터 사상 처음으로 계량기 절반을 잠그는 제한급수에 들어갔다. 대상은 주문진읍·연곡면·왕산면을 제외한 시내 전역, 약 18만 명이 사용하는 홍제정수장 급수구역이다.

주요 상수원인 오봉저수지 저수율은 이날 기준 21.3%로 역대 최저치를 기록했다. 시는 저수율이 15% 이하로 떨어지면 계량기 75% 잠금, 0%가 되면 가구당 하루 2ℓ 생수 배급과 전 지역 운반급수로 전환한다는 방침이다.

가뭄 장기화로 생활·농업용수 모두 차질이 불가피한 가운데, 강릉시내 곳곳에서는 물 절약을 호소하는 안내문이 붙고 시민들의 불편이 가중되고 있다.

이미지 확대
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자


이미지 확대
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자


이미지 확대
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 저수지 인근에 거주하는 주민이 이날 물 호스를 사용하는 모습. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 저수지 인근에 거주하는 주민이 이날 물 호스를 사용하는 모습. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자


이미지 확대
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자
극심함 가뭄으로 강원 강릉시의 주 상수원인 오봉저수지가 20일 20% 저수율로 역대 최저치를 기록, 텅 비어 가고 있다. 사진은 이날 바닥을 보인 오봉저수지. 2025.8.20 강릉 홍윤기 기자
강릉 홍윤기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로