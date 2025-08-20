대전 청년 성장프로젝트 ‘연착륙’…3개월간 780명 참여

진로 탐색과 취업 역량 강화 등 프로그램 개편

대전시의 청년 지원 정책인 ‘청년 성장프로젝트’가 연착륙하고 있다.20일 시에 따르면 대전일자리경제진흥원이 공동으로 청년이 자유롭게 이용할 수 있는 ‘청년 카페’를 거점으로 상담부터 진로 탐색, 맞춤형 취업 프로그램, 청년정책 연계 지원까지 종합 서비스를 제공한다. 올해 5월 시작된 청년 성장프로젝트에는 7월 말 기준 780여명이 참여했다. 이 중 200여명이 ‘미래 내일 경험’ ‘국민취업지원제도’ 등 청년정책으로 연계해 취업 지원의 실효성을 높이고 있다.올해는 지난해 참가자들의 피드백을 반영해 진로 탐색과 일상 회복, 취업 준비, 실전 역량 강화 등 3단계로 프로그램을 전면 개편하고 청년에 대한 맞춤형 지원을 강화했다. 또 인공지능(AI) 활용법과 퍼스널 컬러 진단, 스트레스 관리, 원데이 클래스 등 실생활에 유익한 체험 행사를 통해 적극적인 참여를 유인하고 있다. 특히 일회성 교육에 그치지 않고 프로그램 종료 후 전문 코디네이터 상담, 청년 고용정책 안내, 구인·구직 정보 제공 등 사후관리도 지원한다.고용노동부 공모사업에 2년 연속 선정된 청년 성장프로젝트는 매주 수요일과 목요일 대전 청년 카페에서 열린다. 프로그램 및 참가 신청은 청년 카페 홈페이지(https://www.jobdaejeon.or.kr/djyouthgrowth)에서 확인할 수 있다.권경민 대전시 경제국장은 “내일(tomorrow)을 위한 내 일(my job)을 설계한다는 취지인 청년 성장프로젝트가 사회 진출의 디딤돌이 되길 기대한다”며 “다양한 맞춤형 프로그램을 통해 청년의 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.