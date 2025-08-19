장애인 남편 둔기로 살해하려한 50대, 2심서 감형 왜?

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

장애인 남편 둔기로 살해하려한 50대, 2심서 감형 왜?

강남주 기자
입력 2025-08-19 15:46
수정 2025-08-19 15:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

1심 징역 7년…2심 징역 5년으로 감형
“경제적 어려움 지속돼 정신 장애 악화”

이미지 확대
법원 이미지. 서울신문DB
법원 이미지. 서울신문DB


장애인 남편을 둔기로 살해하려 했던 50대 여성이 항소심에서 감형받았다. 재판부는 피고인의 정신 장애가 악화돼 범행한 것으로 보고 원심보다 가벼운 형을 선고했다.

19일 법조계에 따르면 서울고법 인천원외재판부 형사1부(부장판사 정승규)는 살인미수 혐의로 기소된 A(50·여)씨에게 징역 7년을 선고한 원심을 파기하고 징역 5년을 선고했다.

A씨는 지난 1월 2일 오전 인천 중구 자택에서 휠체어 없이는 거동이 불편한 장애인 남편 B(53)씨 머리를 둔기로 여러 차례 내려쳐 살해하려 한 혐의로 기소됐다.

A씨는 방바닥에 누워 자는 B씨의 머리를 둔기로 내려쳤고 B씨가 잠에서 깨어나 반항하자 또다시 둔기로 내려쳐 의식을 잃게 한 것으로 파악됐다.

A씨는 이후 B씨가 사망한 것으로 착각하고 피가 묻은 벽지를 뜯는 등 증거를 없애려고 했다.

A씨는 B씨로부터 “평생 혼자 살아라”라는 말을 듣고 화가 나 범행한 것으로 조사됐다.

재판부는 “범행이 미수에 그쳤지만 피고인이 범행 도구를 숨기고 증거 인멸을 시도했다는 점에서 죄책이 가볍지 않다”면서도 “다만 벌금형 초과 전과가 없고 경제적으로 어려운 상황이 계속되면서 정신 장애가 악화돼 폭력성을 보였던 점을 감안하면 원심의 형이 무겁다고 판단된다”고 밝혔다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로