광주대 ‘성인학습자 교육 협의체 회의’ 개최

지역 기관과 협력, 평생교육 기반 마련

광주대학교 RISE사업단 성인학습지원센터는 최근 지역 성인학습자 교육 지원 강화를 위한 '성인학습자 교육지원 협의체 제1차 회의'를 개최했다. 광주대 제공

광주대학교 RISE사업단 성인학습지원센터는 최근 지역 성인학습자 교육 지원 강화를 위한 ‘성인학습자 교육지원 협의체 제1차 회의’를 개최했다.이번 회의는 지역 성인학습자를 대상으로 혁신적 평생교육 체계를 구축하고, 유관기관과 협력해 맞춤형 교육과정을 개발하기 위해 마련됐다.회의에는 송원대학교, DX 교육 데이터 협회, 광주인재평생교육진흥원, 남구청, 서구청 등 관계자들이 참석했다. 참석자들은 ▲성인학습자 교육 수요와 기관별 운영 현황 ▲각 기관의 우수 사례 ▲향후 공동 교육과정 개발 방안 등을 논의했다.특히 고령자·장애인 맞춤형 키오스크 교육, 생성형 AI 교육 등 현장 중심 프로그램 사례가 공유됐다. 소외계층 대상 프로그램 기획 시 중복 수혜를 방지하고, 대학과 지자체, 기관의 강점을 결합한 공동 기획 필요성에 공감했다. 평생학습역량 인증제 도입과 단계별 교육 설계 등 실효성 있는 운영 방안도 제시됐다.광주대 노선식 RISE사업단장은 “기관별 현장 경험과 대학의 교육 역량을 결합해, 성인학습자들에게 실질적으로 도움이 되는 맞춤형 교육 모델을 만들어 나가겠다”라고 말했다.