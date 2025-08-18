“선물 같은 시간이었다” 38년간 암 6번 극복한 불사조 할아버지 영면

이미지 확대 고 강용희 씨와 아내 이양순 씨. 전북대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 고 강용희 씨와 아내 이양순 씨. 전북대병원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

38년간 6번의 암을 극복하는 등 숱한 질병과의 싸움을 이겨내며 ‘불사조 할아버지’로 불리던 강용희(83·완주군) 님이 지난 17일 영면했다.그는 지난 1988년부터 전북대병원에 다니며 치료받아온 고인은 지난 38년간 암 수술 6차례 완치, 10여 차례 수술, 응급실 45회 진료, 21개 진료과 진료를 받았다.수많은 수술과 투병 생활을 이어오면서도 매번 생과 사의 고비를 넘기고 무사히 집으로 돌아온 그에게 지인들이 붙여준 별명은 ‘불사조’고인의 사연은 SBS ‘순간포착! 세상에 이런 일이’ 프로그램을 비롯한 방송과 신문 등에 소개되며 희망의 상징으로 주목받기도 했다.6번째 암을 극복하고 7번째 암(다발성골수종) 치료 중 돌아가신 고인은 말기 치료 단계에서는 전북대병원 호스피스 병동에서 존엄한 돌봄을 받아왔다.그는 가족과 귀한 시간을 나누며 환자 스스로 삶의 마무리를 준비하고, 웃는 영정사진을 고르는 등 긍정적인 태도로 생애 마지막 순간을 맞이했다.마지막 가는 길 전북대병원 의료진에게 감사함을 잊지 않고 전했다.고 강용희 할아버지는 “인생이 생각한 것만큼 길지는 않더라, 하지만 마지막까지 행복했다”는 유지를 남겼다.유족들도 “호스피스 병동에서의 마지막 돌봄 치료는 가족들에게 선물 같은 시간이었다”며 “마지막까지 최선을 다해준 전북대병원 의료진에게 깊이 감사드린다”고 말했다.양종철 병원장은 “고인께서는 38년 동안 우리 병원과 함께하며 희망과 용기를 보여주셨고, 의료진을 끝까지 신뢰해 주셨다”며 “그 삶이 남긴 울림을 기억하며, 앞으로도 환자 중심의 따뜻한 돌봄을 실천해 나가겠다”고 전했다.