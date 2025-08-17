김형석 독립기념관장 “국민통합 강조했다, 기념사 왜곡”

김형석 독립기념관장 “국민통합 강조했다, 기념사 왜곡”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-17 09:48
수정 2025-08-17 09:48
“광복80주년 기념사 보도, 사실과 달라”
기념사 전문, 독립기념관 홈페이지 게재
이미지 확대
김형석 독립기념관장. 뉴스1
김형석 독립기념관장이 지난 15일 광복 80주년 기념사 내용에 대해 일부 언론에서 사실과 다르게 왜곡 보도하고 있다며 공식 반박했다.

독립기념관은 17일 광복절 경축식 기념사에 대한 김 관장의 반박문을 언론에 배포했다.

김 관장은 반박문을 통해 “광복절 기념사 내용은 광복을 바라보는 우리 사회의 상반된 시선을 지적하고 국민통합을 강조한 것”이라며 “이재명 대통령의 ‘국민 통합은 대통령 책임’이라는 말도 인용했다”고 밝혔다.

그는 “기념사에서 국민 통합을 위해 역사 문제에 대한 갈등을 치유해야 한다는 주장을 펼치면서, 광복을 세계사적 입장에서 보면 ‘연합국의 승리로 광복이 되었다’라고 주장하는데, 함석헌은 ‘뜻으로 본 역사’에서 ‘8∙15 해방은 하늘이 준 떡’이라고 표현했다“고 했다.

그러면서 ”곧이어, 그러나 이런 해석은 ‘항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다’라는 민족사적 시각과 다른 것이라고 지적하며, 3.1운동과 임시정부 독립투쟁을 구체적으로 밝히고 있다“고 설명했다.

이어 “일부 언론에서는 뒷부분은 모두 빼버린 채 ‘연합국의 승리로 광복이 되었다’는 인용 부분만 발췌해 내용을 왜곡 보도했다”고 주장했다.

그는 윤봉길 의사의 유언을 먹칠했다는 보도에 대해 “‘24살 젊은 청년 윤봉길이 조국 독립을 위하여 자기 목숨을 희생하면서도 두 아들은 과학자가 되길 소망하였다’고 소개해, 윤봉길 의사의 독립 정신과 더불어 휴머니즘을 강조한 것”이라며 “본인은 윤봉길 의사 유언을 폄훼한 적이 없다”고 응수했다.

독립기념관 홈페이지 ‘공지’에 게재된 김형석 관장 광복절 기념사는 17일 현재 1700회를 넘겼다.
천안 이종익 기자
위로