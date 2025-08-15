‘단속 예고’에도 천안·아산서 광복절 ‘폭주족’ 193건 적발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘단속 예고’에도 천안·아산서 광복절 ‘폭주족’ 193건 적발

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-08-15 16:51
수정 2025-08-15 16:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

충남경찰청 등 관계기관 전날 밤부터 합동 단속

이미지 확대
광복절 맞아 천안·아산에서 진행된 경찰의 폭주족 단속. 충남경찰청 제공
광복절 맞아 천안·아산에서 진행된 경찰의 폭주족 단속. 충남경찰청 제공


경찰의 단속 예고에도 광복절 폭주족이 무더기로 적발됐다.

15일 충남경찰청과 충남자치경찰위원회에 따르면 광복절을 맞아 천안·아산 일대에서 폭주·난폭 운전 특별단속 결과 193건을 적발했다. 전날 오후 10시부터 이날 오전 6시까지 진행된 단속에는 교통·지역 경찰, 기동순찰대, 한국교통안전공단, 천안·아산시 관계자 등 188명과 장비 88대가 투입됐다.

경찰은 폭주족 예상 집결지 5곳을 차단하고 교통법규 위반·소음·불법 개조·무등록·불법 주정차 행위를 집중 단속했다. 단속 행위별로는 신호위반 등 통고처분 135건, 음주운전 5건, 무면허 4건, 불법 개조 9건, 안전기준 위반 29건, 소음기준 초과 10건, 수배 1건 등 총 193건이다. 경찰은 음주·무면허·불법 개조 운전자는 형사 처벌하고 관계 기관 적발 사안은 과태료를 부과할 방침이다.

폭주족 관련 112 신고는 61건으로 지난해(80건)보다 23.8% 감소했으나 단속 건수는 전년(150건)보다 28.7% 늘었다.

충남경찰청 관계자는 “게시글 작성자 등 주동자를 사법처리 하는 등 폭주·난폭운전에 대해 철저히 책임을 묻겠다”고 밝혔다.
홍성 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로