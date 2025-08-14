이영호 대통령실 해양수산비서관, 한국해양진흥공사 방문

방금 들어온 뉴스

한준규 기자
입력 2025-08-14 16:06
수정 2025-08-14 16:06
해진공 주요 전략사업 의견 청취
이영호(왼쪽) 대통령실 해양수산비서관과 안병길 한국해양진흥공사 사장이 인사를 나누고 있다. 해진공 제공
이영호(왼쪽) 대통령실 해양수산비서관과 안병길 한국해양진흥공사 사장이 인사를 나누고 있다. 해진공 제공


한국해양진흥공사(이하 해진공)는 이영호 대통령실 해양수산비서관(이하 비서관)이 지난 12일 해진공을 방문해 주요 사업에 대해 다양한 의견을 청취했다고 14일 밝혔다.

이날 간담회는 안병길 해진공 사장의 환영 인사, 주요 임직원 소개, 전략 사업과 의견 청취 등의 순으로 진행됐다.

이 비서관은 해진공에서 수행 중인 주요 사업들을 확인했으며, 특히 해양금융 확대, 공공선주사업, 친환경 선박 지원, 국제해운거래소 설립 등에 깊은 관심을 표명했다고 해진공 관계자는 전했다.

이어 해양사업과 관련해 이 비서관은 “해진공이 해운과 항만·물류에 국한되지 않고, 수산 분야를 포함한 다양한 해양산업에 기여하는 기관으로 성장하길 바란다”고 말했다.

안 사장은 “해양수산부 및 대통령실과 긴밀히 협력해 대한민국의 글로벌 해양 강국으로 성장하는 주춧돌을 놓겠다”고 화답했다.
한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
