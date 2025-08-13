또 폭발물 협박… “尹 있는 서울구치소 폭파” 50대 남성 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

또 폭발물 협박… “尹 있는 서울구치소 폭파” 50대 남성 체포

안승순 기자
입력 2025-08-13 01:15
수정 2025-08-13 01:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰콜센터 전화 걸어 폭파 협박
50여분 만에 안양 주택가서 검거
“술 취해 무슨 말 했는지 기억 안나”



윤석열 전 대통령이 수감 중인 서울구치소를 폭파하겠다고 협박한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 안양만안경찰서는 12일 공중협박 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다. A씨는 이날 오전 4시 27분쯤 경찰민원콜센터(182)에 전화를 걸어 “윤석열 전 대통령이 있는 서울구치소에 뭐라도 가져가서 폭파하겠다”고 말한 혐의를 받고 있다.

콜센터 상담원은 즉시 112에 신고했고, 경찰은 신고 접수 50여 분 만인 오전 5시20분쯤 안양시의 한 주택가 길거리에서 A씨를 검거했다. 체포 당시 폭발물 등 위험 물품은 발견되지 않았다.

경찰 조사에서 A씨는 “술에 많이 취해 전화를 걸었지만, 무슨 말을 했는지는 기억나지 않는다”고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장 신청 여부를 검토하고 있다.

윤 전 대통령은 지난달 10일 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)에 의해 증거인멸 등의 혐의로 석방 넉 달 만에 재구속돼 현재 경기 의왕 소재 서울구치소에 수감 중이다.



한편, 이달 들어 전국 곳곳에서 공공장소에 대한 폭발물 협박이 잇따르고 있다. 5일 제주 거주 중학생의 신세계백화점 본점 협박 글 게시를 시작으로, 6일 하남 복합쇼핑몰, 7일 부산 수영장, 8일 성남 게임회사, 10일 서울 올림픽체조경기장, 11일 광주 롯데백화점까지 비슷한 협박이 이어졌다. 그러나 모두 거짓 신고로 확인됐다.
안승순 기자
2025-08-13 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로