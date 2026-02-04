美와의 통상 갈등에 무역법 전면 개정한 中…규제 강화로 韓 기업 압박 심화

중국 개정 대외무역법 3월부터 시행

미중 관세 전쟁 겪자 “무역이 안보”

중국 주권 침해되면 무역 제한도 가능

규제 엄격해져 한국 기업 면밀 대응 필요

올해부터 달라지는 주요 중국 경제 법규

중국이 21년만에 개정한 대외무역법이 올해부터 시행되면서 국내 기업들이 미국에 이어 ‘대중 리스크’에도 대비해야 하는 이중고에 갇혔다. 미국과의 관세 전쟁과 글로벌 경쟁 심화에 위기를 느낀 중국이 규제 당국의 권한을 대폭 강화하면서 우리 기업이 받을 영향에 유의해야 한다는 조언이 나온다.한국무역협회 베이징지부는 4일 중국 법무법인 ‘뚜정’과 공동으로 ‘2026년 달라지는 중국의 20대 주요 경제무역 법규’ 보고서를 발간했다. 보고서에는 중국에서 사업을 하는 국내 기업에 영향을 미칠 수 있는 중국의 경제무역 법규가 소개됐다.무역업계에서 가장 주시하고 있는 부분은 2004년 이후 약 21년 만에 전면 개정된 대외무역법이다. 개정법에서 중국은 대외무역을 일반적인 시장 행위에서 국가 전략으로 격상시키고 ‘국가의 주권과 안보, 발전 이익 수호’, ‘무역강국 건설 추진’ 등의 목표를 입법 목적으로 못 박았다.특히 외국 개인·조직의 불공정거래, 차별 조치로 인해 중국의 주권·안보·발전이 침해된다고 판단될 경우 무역을 제한하거나 금지할 수 있다는 규정이 포함됐다. 지난해 미국 등 주요국과 무역 갈등을 겪은 중국이 본격적인 대응에 나서겠다고 선언한 셈이다.세제 분야에서는 30여년간 시행돼온 증치세(부가가치세) 잠정조례가 정식 법률로 격상됐다. 이전까지 관행으로 유지됐던 증치세의 범위가 ‘소비자가 속한 국가’로 명확해졌고, 증치세의 대상이 되는 재화, 서비스, 무형자산의 정의도 구체화됐다. 이에 따라 한국 본사에서 개발한 소프트웨어를 중국 법인이 사용하거나 한국에서 제작한 디자인을 중국 내 제품에 적용할 경우 한국 기업에 증치세가 부과될 것으로 보인다.인공지능(AI) 확산에 따른 데이터 관련 규제도 강화됐다. 네트워크 안전법을 통해 인공지능(AI) 남용에 대한 규정을 신설하고, 외국 기업이 중국에서 수집한 정보를 해외로 이전할 때는 사전 안전성 평가와 인증을 거치도록 규정했다. 중국에 진출한 국내 기업들의 데이터 관리 체계와 내부 시스템 정비가 더 중요해질 것으로 전망된다.무역협회 관계자는 “무역과 기술, 서비스가 안보화되고 산업 정책에 국가 안보가 더해졌다”며 “수출입 제한과 보복조치, 쿼터·허가제의 법적 근거가 강화됐다”고 평가하며 “관행과 유연성은 축소되고 명문화·법제화·처벌은 강화돼 한국 기업들은 법률 준수 여부를 면밀히 점검해야 한다”고 제언했다.