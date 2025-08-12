[단독]특검, 국민의힘 의원들에 수사 협조 요구서 우편 발송… 이번 주 출석 조율

이미지 확대 내란특검 사무실이 마련된 서울고등검찰청 앞 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 내란특검 사무실이 마련된 서울고등검찰청 앞 모습. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란특검(특별검사 조은석)이 복수의 국민의힘 의원들에게 우편으로 수사 협조 요구서를 발송한 것으로 확인됐다. 국민의힘 의원들을 상대로 한 특검의 비상계엄 해제 국회 의결 방해 시도 행위 관련 조사가 본격화하는 모양새다.12일 서울신문 취재를 종합하면 최근 국민의힘 의원들은 박억수 특검보 명의의 수사 협조 요구서를 수령했다. 요구서에는 “의원님의 의정 활동 등을 감안해 조사 일정을 협의하고자 한다. 조사 방식과 장소 등도 의원님의 의사를 최대한 존중하도록 하겠다”라고 적혔다. 또 “조사에 협조해 주신다면 객관적 사실 관계에 기반한 공정한 결론을 도출하는 데 도움이 될 것”이라는 내용도 담겼다.특검은 협조를 요청한 국민의힘 의원들과 이번 주 중으로 조사 일자를 협의하겠다는 계획이다. 가급적 13~19일 중 조사가 가능한 날짜를 알려달라는 식으로 협조를 구하는 것으로 알려졌다.특검은 계엄 해제 과정에서 국민의힘 지도부 차원의 조직적인 국회 의결 방해 행위가 있었는지 여부를 확인하고 있다. 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 다음 날인 지난해 12월4일 국회의 계엄 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 가결됐다. 추경호 전 국민의힘 원내대표는 당시 국민의힘 비상 의원총회 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했고, 한 번 더 국회 공지 후 여의도 당사로 다시 변경했다.특검의 최근 협조 요청 대상에는 12·3 비상계엄 해제요구안 표결에 불참한 의원도 포함된 것으로 전해진다. 특검은 앞서 계엄 해제와 윤 전 대통령 2차 탄핵소추안에 찬성표를 던진 국민의힘 의원들을 특검사무실로 불러 조사했다. 전날에는 조경태·김예지 국민의힘 의원이, 지난달 30일에는 계엄 당시 국민의힘 소속이었던 김상욱 더불어민주당 의원이 특검에 참고인 신분으로 출석해 조사받았다.다수의 국민의힘 의원은 특검의 요청에도 불구하고 조사에 불출석할 방침이다. 한 국민의힘 의원은 서울신문과의 통화에서 “특검 소환에 불출석하겠다고 의견을 밝힌 의원들이 있다. 국민의힘 내부에서 우려하는 부분은 특검이 유리한 구도를 기획해놓고 야당 의원들을 소환하는 것”이라고 밝혔다. 다른 의원은 “특검 소환 관련 연락을 받으면 지도부에 먼저 공유해달라는 공지가 지난주 의원총회에서 안내되기도 했다”라고 말했다.특검 관계자는 우편으로 수사 협조 요구서를 발송한 것에 대해 “정식 출석 요구와 관련해서는 (통지를) 우편으로 보내고 있다”면서 구체적인 날짜나 요청 대상 의원이 누구인지에 관해서는 “말씀드리기 곤란하다”라고 말했다. 박지영 특검보는 이날 정례 브리핑에서 “국민의힘은 당대표 경선을 앞두고 있어 시기적으로 민감하다”며 “저희가 조금 더 신중을 기하는 측면이 있다”라고 말했다.특검은 또한 지난해 10월 말부터 12월 중순까지 약 2개월 치 국민의힘 의원 텔레그램 단체 대화방 대화 내용이 대화 내역이 삭제된 사실을 파악하고 경위 파악에 나설 전망이다. 당시 대화방 관리자였던 A 의원은 서울신문에 “특검 연락은 아직 없지만 만약 협조 요청이 온다면 얼마든지 출석해 설명하겠다는 입장”이라고 말했다.