무더위 취약지에 찾아가는 순수 365 음수차..“부산 수돗물 안전해요”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

무더위 취약지에 찾아가는 순수 365 음수차..“부산 수돗물 안전해요”

구형모 기자
입력 2025-08-08 11:56
수정 2025-08-08 11:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠체인 포스터. 부산시 제공
‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠체인 포스터. 부산시 제공


부산시 상수도사업본부는 8일 오후 3시 무더위취약지인 동구 매축지 마을에서 ‘찾아가는 순수365 음수차’ 시음 행사를 연다.

이날 행사는, 무더위 속 폭염 취약계층의 건강을 보호하고 부산의 수돗물인 ‘순수365’ 의 안정성을 알리기 위해 마련됐다.

행사 1부는 주민 체험형 공간 운영을 통해 냉동 병입수와 ‘순수 365’로 만든 시원한 음료를 주민들에게 제공해 시음하도록 한다 . 2부에서는 폭염 취약 계층 가정을 직접 방문하여 음수 서비스를 제공하고 , 무더위로 인한 탈수, 열사병 등 건강 사항도 확인한다.

이미지 확대
지난3월 부경대에서 열린 ‘ 찾아가는 순수365 음수차’ 시음 행사. 부산시 제공
지난3월 부경대에서 열린 ‘ 찾아가는 순수365 음수차’ 시음 행사. 부산시 제공


‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠페인은 부산 내 도심, 공원, 대학가 등 시민들이 많은 장소로 찾아가서 ‘순수365’ 시음 등 다양한 체험 기회를 제공하는 행사로, 지난해 3월 부산시민공원, 올해 3월 부경대학교 캠퍼스에서 진행한 바 있다.



김병기 시 상수도사업본부장은 “앞으로도 취약 계층을 우선적으로 지원하고 시민 모두가 안심하고 수돗물을 마실 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로