세종시, 조치원 민간임대아파트 회원가입 ‘주의보’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

세종시, 조치원 민간임대아파트 회원가입 ‘주의보’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-08 10:51
수정 2025-08-08 10:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
회원가입 계약금 환불 거부 민원 잇따라
“회원이나 투자자 모집 사업 자금 마련”
이미지 확대
세종시 전경. 서울신문DB
세종시 전경. 서울신문DB


“세종시에서 민간임대아파트 회원 또는 투자자 모집 주의하세요”

세종시는 가칭 조치원읍 죽림리의 가칭 민간임대아파트 회원모집 광고를 임차인 모집으로 오인해 계약금을 돌려받지 못하는 사례가 발생하고 있다며 주의를 당부했다.

8일 시에 따르면 해당 민간임대아파트는 조합원을 모집하는 방식이 아닌 임의단체가 회원 또는 투자자를 모집해 사업 자금을 마련하고 있다.

이 사업 방식은 사업 지연이나 무산될 경우 법적 보호를 받을 수 없다. 가입비나 투자금(출자금) 등의 금전적 피해를 볼 수 있다는 것이다.

시는 최근 해당 아파트 회원모집 광고와 관련해 계약 해지와 계약금 환불 거부 관련 민원이 계속되고 있다고 설명했다.

시에 접수된 민원 주요 내용은 △인허가 진행 여부 △인허가 가능 여부 △계약 해지 관련 △계약금 환불 관련 등이다.

시는 해당 사업계획과 관련한 건축심의나 주택건설사업계획 승인 신청은 접수되지 않았다고 밝혔다.

소방시설법에 따라 건축심의 신청에 앞서 실시하는 성능 위주 설계 사전검토 관련 심의만 완료됐다.

시는 가입비·출자금 등의 반환은 계약서 내용에 따라 당사자 간 민사적으로 해결해야 하므로 계약 체결 전 내용을 충분히 검토하고 신중하게 결정할 것을 당부했다.

이두희 도시주택국장은 “해당 사업계획과 관련해 시에 인허가 신청이 접수된 건은 없다”며 “사업시행자가 홍보한 내용은 확정된 사업계획이 아니기 때문에 주의해야 한다”고 말했다.
세종 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로