한전, ‘NEW 비전 선포’…글로벌 에너지 리더 선언

새로운 비전으로 ‘Global Energy & Solution Leader’ 선포

뉴 비전 달성 위해 10년간 로드맵 담아 2035 중장기 전략 수립

이미지 확대 한국전력공사가 10일 나주 한전 본사 비전홀에서 ‘2025년 NEW 비전 선포식’을 열었다. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국전력공사가 10일 나주 한전 본사 비전홀에서 ‘2025년 NEW 비전 선포식’을 열었다. 한국전력 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국전력은 10일 한전 본사 비전홀에서 사장, 노조위원장, 본사·지역본부 임직원 등이 참석한 가운데 2025년 NEW 비전선포식을 개최했다.한전은 선포식에서 ‘Global Energy & Solution Leader’를 NEW 비전으로 제시했다.이어 임직원 모두가 한마음 한 뜻으로 위기를 극복하고 지속가능한 경영체계를 구축, 국가 미래성장에 기여하는 명실상부한 글로벌 에너지 리더로 도약할 것을 다짐했다.이는 한전의 미래 목표를 제시하고 달성하기 위한 선언으로, 전력산업의 리더로서 전력공급의 효율과 편익을 제고하는 것은 물론 핵심기술 개발과 사업모델 혁신을 통해 세계 최고의 유틸리티 기업으로 도약하겠다는 의지를 표명한 것이다.한전은 이와 함께 NEW 비전을 실현하기 위해 향후 10년간의 로드맵을 담아 4대 전략방향을 설정하고 2035 중장기전략을 수립했다.4대 전략방향은 ▲국가전력망 적기 건설 및 고객 감동 서비스 구현(본업사업 고도화) ▲에너지 신기술․신사업 기반 신성장동력 확보(수익구조 다변화) ▲R&D 혁신 및 기술사업화로 전력산업 생태계 육성(생태계혁신 주도) ▲기업체질 혁신으로 지속가능한 경영기반 확립(조직효율 극대화) 등이다.한전은 이를 통해 오는 2035년 매출액 127조원, 총자산 규모 199조원, 해외․성장사업 매출 20조원, 총인원 2만 6000명에 달하는 글로벌 에너지 기업으로 성장한다는 복안이다.김동철 사장은 “새로운 비전 달성을 위한 여정을 시작했다”며 “국민편익을 제고하고 에너지생태계 혁신성장 견인을 위해 전직원이 합심하여 총력을 다하겠다”고 밝혔다.