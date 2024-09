김정은 ‘말하는대로’, 우라늄 시설로 전술핵 역량 과시

닫기 이미지 확대 보기

김정은, 핵무기연구소·무기급핵물질생산기지 현지지도

(평양 조선중앙통신-연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 핵무기연구소와 무기급 핵물질 생산시설을 현지지도하고 무기급 핵물질 생산에 총력을 집중해 비약적인 성과를 낼 것을 지시했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다.2024.9.13

